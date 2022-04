donaufestival in Krems erneut mit Top-Besetzung

Suche nach Lebendigem

Das Konzept von Minderheiten stellen Kids Of The Diaspora mit „Nothing Can Cross Our Spirit“ (erstes Wochenende) zur Diskussion, wobei dieser Austausch an einer Bar mit reichlich Rum vonstattengehen soll. Ula Sickle wiederum lässt ihre Performer in „The Sadness“ (erstes Wochenende) ein wohl derzeit allgegenwärtiges Taubheits- und Trauergefühl ausleben, während sich Nomcebisi Moyikwa in „Somewhere Me“ (zweites Wochenende) auf die Suche nach dem Lebendigen und neuen Wissensformen begibt.