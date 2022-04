Süchtiger stahl Medikamente aus Tierarztpraxen

Schon seit Jahren kämpft der gelernte Automechaniker mit seiner Drogensucht und hat auch entsprechende Vorstrafen ausgefasst. Zuletzt erhielt der Burgenländer Substitutionsmittel, die ihm helfen sollte, sein Laster zu überwinden. Doch es wollte nicht recht klappen. Dominik K. nahm weiterhin Drogen und weil das Geld knapp war, brach er mehrere Male in die Tierambulanz in Mattersburg und einmal in eine Tierarztpraxis in Stöttera ein. Dort entwendete er diverse Medikamente und Bargeld. Zwei weitere Einbruchsversuche misslangen. Beim letzten Mal wurde der 28-Jährige auf frischer Tat ertappt. Mit Hilfe einer Leiter war er über ein Dachfenster in das Gebäude eingestiegen. Passanten bemerkten es jedoch und alarmierten die Polizei. Als die Beamten anrückten, flüchtete der Einbrecher und versteckte sich bei einem Gebüsch, wo kurz darauf die Handschellen klickten.