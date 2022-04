Julia Roberts: Lieber Hausfrau als Rom-Com-Beauty

Keine guten Drehbücher in Hollywood

Doch Roberts sparte auch nicht an reichlich Kritik an Hollywood. In den letzten Jahren hätte sie einfach kein Drehbuch angeboten bekommen, das sie überzeugt habe. „Hier ist die Sache: Wenn ich gedacht hätte, dass etwas gut genug ist, hätte ich es getan“, erläuterte sie. Es sei demnach eher dem Mangel an Möglichkeiten geschuldet gewesen, fuhr die Mama von drei Kindern fort. „Ich war überrascht, wie schnell die Jahre vergingen“, so Roberts.