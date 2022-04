Alkoholisierter Afghane stach auf Ehefrau ein

Einvernahme erfolgt heute, Dienstag

Laut Opfer war der Mann ihr oder den Kindern gegenüber bis dato noch nie gewalttätig. Die beiden minderjährigen Kinder befanden sich stets in einem Nebenzimmer und waren nicht in Gefahr. Das Blut in der Wohnung und im Stiegenhaus stammt vom Täter, da er sich mit dem Messer an den Fingern verletzt hatte. Der Mann wird im Laufe des heutigen Dienstags niederschriftlich einvernommen und nach Abschluss der Ermittlungen angezeigt. Die Staatsanwaltschaft wird über den Haftverbleib entscheiden, eine vorläufige Wegweisung und ein Betretungsverbot wurden ausgesprochen.