„Das Schachspiel ist meine große Leidenschaft“

Dank an Lehrmeister Muik

Den Meistertitel, der ihn zur Teilnahme an der Jugend-EM und -WM in der Türkei bzw. in Rumänien berechtigt, widmete Marakovits seinem Lehrmeister Josef Muik sen., der vor einem Jahr verstorben ist. Der Obmann des Schachklubs Güssing habe ihm das Schachspielen beigebracht. „Das werde ich ihm nie vergessen. Ich bin ihm zu ewigem Dank verpflichtet.“