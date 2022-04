Musk-Tweets zu Tesla „falsch und irreführend“

Ein US-Richter hat einen folgenschweren Tweet des Tesla-Gründers Elon Musk zum Börsenrückzug seines Unternehmens als „falsch und irreführend“ eingestuft. Wie aus am späten Freitagabend bei Gericht eingereichten Dokumenten hervorgeht, kam der Bundesrichter Edward Chen in einer unveröffentlichten Teilentscheidung im Verfahren zwischen dem Elektroautokonzern und Investoren zum Ergebnis, dass Musk 2018 „leichtfertig und in vollem Bewusstsein“ falsche Tatsachen verbreitet habe.