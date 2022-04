Wenn ein Polizist den Job wechselt & Kinder bildet

Das Präventionsprogramm wird mit öffentlichen Mitteln des Landes Kärnten gefördert. Patrick Jaritz, seine Ehefrau Anja und die Mitarbeiterin Verena Verdin haben alle Hände voll zu tun und betreuen 42 Volksschulen in Kärnten, drei in der Steiermark und zwei in Wien. „,Capless 4 School’ ist ein speziell auf Schüler der Primarstufe ausgerichtetes Präventionsprogramm, das auf die vier Grundschulstufen der Volksschule aufbaut. Wichtige soziale Themen werden dabei kindergerecht behandelt“, so Jaritz.