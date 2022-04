„City Nature Challenge“: Artenvielfalt im Visier

Faszinierende Einblicke in wissenschaftliche Arbeit bietet bis Anfang Mai die „City Nature Challenge“. Dabei gilt es für Hobbyforscher, wieder möglichst viele Tiere und Pflanze fotografisch einzufangen. Am 30. April und 1. Mai warten im Haus für Natur in St. Pölten die „Tage der Artenvielfalt“ samt buntem Programm.