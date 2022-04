Alle einig: Gemeinde Gols übernimmt Postpartner

Vorübergehend wird die Golser Poststelle im Dr.-Jetel-Haus untergebracht. In weiterer Folge soll sie am Hauptplatz in die neu gestaltete „Neuen Mitte“ übersiedeln. Brandstätter hat mit den Parteienvertretern im Dr.-Jetel-Haus einen Lokalaugenschein vorgenommen. „Wir sind froh, dass wir mit der Post-Partnerschaft im Herzen von Gols mithelfen dürfen, den Ortskern belebt zu halten“, so die Verantwortlichen.