Jack White: Verlobung und Blitzhochzeit auf Bühne

Jack White, der vor allem als der Frontmann der Bands The White Stripes und The Raconteurs bekannt ist, hatte für seine Fans, aber vor allem für seine Freundin Olivia Jean bei seinem Konzert in Detroit eine ganz besondere Überraschung parat. Als er seine Liebste nämlich auf die Bühne holte, um angeblich ein Duett mit ihr zu singen, hielt er plötzlich um ihre Hand an. Doch nicht nur das!