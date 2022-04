Genossen fordern stärkere Stimme für Region Krems

Klare Entscheidungen und klare Ansprachen standen beim Bezirksparteitag der SPÖ in Krems am Freitag auf der Agenda. Einstimmig wurde Christian Schuh dort zum neuen Parteichef gewählt. Eindeutig war indes das Plädoyer seines Vorgängers Reinhard Resch, wonach Schuh nun auch in den Landtag einziehen müsse!