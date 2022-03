Christian Schuh wird neuer SPÖ-Bezirksparteichef

Bis zum Festtag der Sozialdemokratie am 1. Mai sollen in allen Bezirksparteiorganisationen die Listen für die Landtagswahl beschlossen werden. Eine Überraschung zeichnet sich in Krems ab: Weil sich Stadtchef Reinhard Resch auf die Gemeinderatswahl fokussiert, übernimmt Nachwuchshoffnung Christian Schuh im Bezirk.