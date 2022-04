„Ich habe das Glück, sehr dankbar zu sein“

Schneider: Erzählen Sie von Ihren Eltern.

Sausgruber: Meine Mama kam aus dem Schwabenland. Der Papa hat sie dort kennengelernt, weil er sich aufgrund der Arbeitslosigkeit vor dem Krieg als Knecht bei einem Bauern verdingt hatte. Sie war eine hochsensible, feine, stille Person mit einem emphatischen Talent. Wir haben uns als Kinder wirklich geliebt gefühlt. Natürlich habe ich sie manchmal „rära“ gesehen, aber gestritten haben wir nur mit dem Papa. Beim Geschirrabtrocknen. Entweder gestritten oder gesungen. Er hätte nie zugelassen, dass wir ein Unwort über unsere Mama sagen. Er war der Fels in der Brandung, an den sie sich anlehnen konnte. Aber auch umgekehrt. Und er hat die Gewalt verabscheut. Er konnte nicht einmal ein Huhn töten. Das musste jemand anderer für ihn erledigen. Er war Betriebsschreiner bei der Firma „Suchard“ in Bludenz. Deshalb gab es jeden Sonntagmorgen für uns Kinder drei „Ausschusspralinen“ in einem kleinen Säckchen. Aber erst nach der Messe, denn die Hostie durfte man damals nur mit leerem Magen empfangen. Als acht- oder neunjähriges Mädchen träumte ich oft, dass er wieder in den Krieg müsse. Das waren richtige Albträume. Und sie sind wieder so präsent durch den Ukraine-Krieg.