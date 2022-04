SPÖ Burgenland: Wahlkampfstart ist Mitte Mai

Schon jetzt wurden in vielen Orten die Karten neu gemischt: 16 Bürgermeister übergaben bereits an ihre Nachfolger, weitere könnten folgen, so Fürst. Durch die Wechsel wurde das Durchschnittsalter von 60 auf 45 Jahre gesenkt, die Zahl der Bürgermeisterinnen stieg um eine (Rita Stenger, Siegendorf) auf acht. Nach der Wahl sollen idealerweise zumindest zehn Frauen an der Spitze einer Gemeinde stehen, so Gemeindevertreterverband-Präsident Erich Trummer. Bei den Gemeinderäten soll der Anteil der Frauen auf ein Drittel steigen. Außerdem habe man sich zum Ziel gesetzt, dass 20 Prozent der Gemeinderäte jünger als 30 Jahre sein sollen, so Trummer.