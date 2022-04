Energieabhängigkeit: Öl-Milliarden für den Krieg

Russlands Krieg wird in erster Linie mit den Einnahmen aus dem Energieverkauf finanziert. Im Vorjahr waren es 110 Milliarden Dollar aus dem Öl- und 60 Milliarden Dollar aus dem Gasverkauf, die Putin einnahm. Die größten Abnehmer sitzen in Europa (siehe Grafik unten), wobei Österreich beim Gas mit 7,8 Milliarden Kubikmetern insgesamt an achter Stelle liegt.