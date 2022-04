Putins Traum | Benzin, Milch, Kabelbäume

Kriegsherr Wladimir Putin mag davon geträumt haben, dass er mit seinen Horden die Ukraine in wenigen Tagen erobern werde. Da hat er sich, wie wir längst wissen, grob getäuscht. Der Krieg tobt mittlerweile schon seit sechs Wochen, er brachte und bringt schreckliches Leid über die Menschen in der Ukraine - und kostete auch Tausende russische Soldaten das Leben. Aber ein Ende ist längst nicht in Sicht, ganz im Gegenteil. Immer mehr Beobachter, immer mehr Militärexperten rechnen mit einem langen Zermürbungskampf. So meint etwa Bernhard Gruber, Oberst im Generalstabsdienst des Bundesheeres, dass beide Kriegsparteien nach wie vor an Erfolge und Gebietsgewinne an den Fronten glauben - und so lange das so sei, werde es auch keine Verhandlungslösung geben. Keineswegs mit einem baldigen Ende rechnet auch Russlandexperte Gerhard Mangott im Gespräch mit der „Krone“. Klar sei nämlich auch, dass Russland bestimmte Minimalziele erreichen müsse, damit sie Präsident Wladimir Putin in der Heimat als Erfolg verkaufen könne. Das fehlt aber… Auch das EU-Institut für Sicherheitsstudien glaubt an einen Krieg „mindestens bis zum Sommer“. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte gerade in Brüssel sogar, er könne noch „viele Monate oder sogar Jahre“ andauern. Schlimme Aussichten. Allerdings muss man auch daran erinnern, dass so manche Prognosen, die wir vor allem vor Putins Invasion gehört haben, sich auch nicht erfüllt haben.