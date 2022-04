Immergrünes „Beserl“ läutet die Osterwoche ein

Der Palmsonntag am kommenden Wochenende macht den Auftakt für die Karwoche. An diesem letzten Sonntag vor Ostern werden in den Kirchen die Palmbuschen gesegnet. Wer noch keinen hat, dem gibt Elke Lumetsberger, Meisterfloristin in Vorchdorf, Tipps, wie man noch rasch einen binden kann. Alle „Zutaten“ für die „Beserln“, die Segen für Haus und Flur bringen, findet man nämlich in der Natur.