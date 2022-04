Waves Festival 2022 im Zeichen der Diversität

Das Wiener Waves Festival ist seit 2011 ein Fixpunkt am heimischen Musikhimmel und war auch während Covid nicht wegzudenken. Dort improvisierten die Macher des Showcase-Events und streamten die Konzerte live in diverse Wiener Locations. Im Herbst 2021 gab es wieder Livemusik im Einzugsgebiet rund ums Wiener WUK, womit zumindest kurzfristig so etwas wie eine alte Normalität aufkam. Nach dem Festival ist bekanntlich vor dem Festival und diesen Herbst geht es munter weiter. Für das „Waves 2022“, das von 8. bis 10. September stattfinden wird. Dieses Mal nicht nur auf den drei Bühnen im WUK und im Clash, sondern auch am Gürtel, nämlich im Chelsea, dem Weberknecht, dem Loft und dem Fania Live. Auf die wundervolle Canisiuskirche im neunten Bezirk müssen Fans heuer leider verzichten.