ip-media sucht für Events noch viele Mitarbeiter

Wessen Herz für Events schlägt und wer auch einmal die Möglichkeit bekommen möchte, hinter die Kulissen eines Großevents zu blicken und sich damit auch noch etwas dazuverdient, ist bei uns genau richtig“, sagt Barbara Zmölnig vom Pörtschacher Veranstalter ip-media. Der Spezialist für Top-Events sucht heuer noch Mitarbeiter für das „Krone“ Alpen-Adria-Hafenfest (23. bis 30. Mai) sowie für die Starnächte am Wörthersee (4. bis 20. Juli), in Mörbisch am Neusiedler See (29.Mai bis 5. Juni) sowie in der Wachau (11. bis 18. September).