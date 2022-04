Lügen, Lügen, Lügen | Kein Feuerlöscher

Lügen, Lügen, Lügen. Kriege, das waren immer schon auch Kriege der Worte. Und damit der Lügen. Nun behaupten doch tatsächlich die Russen, die Massaker im ukrainischen Butscha mit den offensichtlich mehr als 400 getöteten Menschen, die allermeisten davon Zivilisten, die unter anderem einfach vom Fahrrad geschossen wurden, am Autositz gekillt oder mit auf den Rücken gefesselten Händen hingerichtet wurden - all das seien Lügen. Gleichzeitig werden laufend Beweise dafür vorgelegt, dass die Russen lügen. Eines der Dokumente: Satellitenbilder, die beweisen, dass bereits vor dem Abzug der Russen Leichen auf den Straßen Butschas lagen. Aktiv in der Beweissicherung sind nun alle möglichen Stellen - von der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft über den Internationalen Strafgerichtshof bis zur UNO. Auch die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch untersucht. Für deren Deutschland-Direktor Wenzel Michalski ist Butscha freilich kein Einzelfall. Er berichtet von Gräueltaten in verschiedenen ukrainischen Kriegsregionen, von Vergewaltigungen, Folter, Tötungen. Michalski glaubt, dass die Russen mit der Terrorisierung der Zivilbevölkerung das militärische Unvermögen kompensieren. Und was sagt der ukrainische Präsident? Wolodimir Zelenskij kündigt an: „Die Zeit wird kommen, da wird jeder die ganze Wahrheit erfahren, wer gemordet hat.“ Aber wann hat dieses Lügen, wann hat dieses Morden ein Ende?