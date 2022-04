159 Illegale geschleppt: 3,5 Jahre Haft

Aus der Untersuchungshaft wurde Anton G. in Handschellen am Montag in den großen Schwurgerichtssaal des Landesgerichtes in Eisenstadt geführt. Der Moldawier war im vergangenen Jahr regelmäßig als Schlepper tätig. „Ich hatte Geldsorgen, verdiente als Fabriksarbeiter nur 300 bis 400 Euro im Monat, habe aber 7000 Euro Schulden und muss Alimente für mein Kind zahlen“, erklärte G., zu seinem Motiv befragt, über die Dolmetscherin. Deshalb ließ er sich als sogenannter „Fußschlepper“ anheuern, also als jemand, der Illegale bei Nacht zu Fuß über die grüne Grenze bringt. In einigen Fällen war der 34-Jährige auch mit einem gemieteten Leihwagen als Vorausfahrzeug unterwegs.