Diese Trendfarbe lässt uns vom Sommer träumen

Kaum eine andere Farbe schreit so sehr nach Sommer wie Türkisblau. Der kräftige Blauton, der an glitzernde Wellen in einer stillen Lagune erinnert, an sonnige Tage am Pool denken lässt und an heißen Tagen wie eine modische Erfrischung wirkt, zählt zu einer der Lieblingsfarben der Promis in diesem Jahr.