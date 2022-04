Heftiger Streit führte Polizei zu Haschplantage!

In Streit geraten sind in der Nacht auf Samstag ein 20-Jähriger und ein 28-Jähriger (beide aus Klagenfurt) am Heiligengeistplatz in der Landeshauptstadt. Weil einer flüchtete, führte die Polizei eine Sofortfahndung ein. Dabei trafen die Ermittler dann auch noch auf eine Haschplantage.