Bad News | Good News

Bad News. Nach guten Nachrichten lechzen wir gerade in so stürmischen Zeiten wie diesen doch alle. Auch wir Journalisten, obwohl man uns vorurteilsmäßig gerne nachsagt, für uns würde stets gelten „Only bad news are good news“. Nein, so ist es wahrlich nicht. Aber in der Realität überwiegen nun einmal sehr oft die schlechten Nachrichten. Und dieser Tage ganz besonders. Allein, was wir heute schon wieder an „Bad News“ verbreiten müssen: Etwa, dass die Reallöhne in Österreich in diesem Jahr sinken werden, weil die Inflation die Gehaltsteigerungen deutlich übertreffen wird. Die Steuerreform wird zwar das Minus ein wenig abfedern, aber gerade Niedrigverdiener trifft die Entwicklung besonders. Außerdem berichten wir heute noch über die begonnene Russen-Offensive in der Ost-Ukraine. Wir widmen uns dem Gletscher-Schwund, der im wahrsten offensichtlich nicht mehr zu stoppen ist. Und wir zitieren auf unserer Corona-Seite den Komplexitätsforscher Peter Klimek, der zur Pandemie-Entwicklung sagt: „Wie lange die Lage stabil bleibt, ist schwer zu sagen. Wir wissen nicht, wie lange die Immunität anhält oder ob neue Varianten auftauchen. Ob die nächste Welle erst im Herbst oder doch schon früher kommt und wie heftig diese dann ist, muss man abwarten. Aber sie kommt ganz bestimmt.“ Puh, das sind ganz dicke „Bad News“!