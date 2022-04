Das Burgenland steuert auf Beschäftigungsrekord zu

Coronakrise hin, Krieg in der Ukraine her: „Für März erwarten wir nach Auswertung aller Daten einen Beschäftigungsrekord“, sagt Helene Sengstbratl, AMS-Landesgeschäftsführerin. „Die Arbeitslosenquote, die auf 6,3% geschätzt wird, war zuletzt Ende März 1981 so niedrig.“ Im Vergleich zu 2021 ist die Quote um 26 Prozent gesunken. 7633 Burgenländer sind auf Jobsuche, 113.000 beschäftigt.