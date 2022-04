Ladendieb sprang von Dach und durchquerte Ache

Eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich am Freitagvormittag ein mutmaßlicher Ladendieb im Tiroler Unterland: Als die alarmierten Beamten den 24-jährigen Tschechen vor einem Geschäft in Hopfgarten (Bezirk Kitzbühel) in Empfang nahmen, ergriff er plötzlich die Flucht. Dabei sprang er unter anderem von einem Dach und durchquerte die Brixentaler Ache. Letztlich konnte der Verdächtige aber geschnappt werden.