TK Maxx eröffnet 2. Kärnten-Store in Klagenfurt

Am 21. April zieht TK Maxx, der Top-Marken-Discounter Nummer 1 in Österreich, in die City Arkaden Klagenfurt ein und eröffnet damit, nur wenige Wochen nach dem ersten Store im ATRIO Villach, den bereits zweiten Store in Kärnten. Shopping-Fans erwarten auf rund 2100 Quadratmetern eine unfassbare Auswahl an Top-Marken und Designer-Labels - immer bis zu 60 Prozent unter der unverbindlichen Preisempfehlung.