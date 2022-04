„Hyper Light Breaker“ für 2023 angekündigt

Das Spiel wird aktuell vom gleichen Studio entwickelt, das auch „Hyper Light Drifter“ erschaffen hat, mit dem ursprünglichen Creative Director Alx Preston an der Spitze. „Es ist verrückt, dass es schon sechs Jahre her ist, seit wir ‘Hyper Light Drifter‘ veröffentlicht haben. Die lange Reise vom Traumprojekt auf Kickstarter im Jahr 2013 bis hierher ist unglaublich“, wurde er in einer Mitteilung zitiert. Das Crowdfunding für das Spiel habe die „kühnsten Vorstellungen“ übertroffen und zu „Millionen“ von Spielern geführt. Das neue „Hyper Light Breaker“ stelle nun „die Krönung unserer Entwicklungserfahrungen der vergangenen acht Jahre bei Heart Machine“ dar.