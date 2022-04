Cops wollten Smith verhaften - Rock verhinderte es

Will Smith hat es ausgerechnet Chris Rock zu verdanken, dass er nicht in Handschellen aus dem Dolby Theatre abgeführt wurde - anstatt sich mit seinem Oscar bei den Afterpartys zu vergnügen. Der Academy-Awards-Produzent Will Packer enthüllte jetzt nämlich in der TV-Show „Good Morning America“, dass Polizisten schon bereitstanden, um Smith zu verhaften.