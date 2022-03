Chris Rock meldet sich nach Oscar-Watsche zu Wort

Laut Hollywood-Insider Matthew Belloni in „The Wrap“ hatte einer der Oscarproduzenten nur Smiths Sprecher gebeten, seinem Klienten auszurichten, dass er besser gehen soll: „Das hat in keiner Weise dasselbe Gewicht, als wenn der Academy-Präsident von seinem Platz aufsteht und Will selbst sagt, was zu passieren hat.“ Der Shitstorm aus der eigenen Branche zwang die Academy, eine Art Entschuldigung per Tweet hinterherzuschicken: „Wir sehen ein, dass wir in dieser Situation hätten anders handeln sollen!“