Das Team Vorarlberg will ganz vorne mitmischen

Doch die Équipe von Manager Thomas Kofler hat in dieser Saison - ihrer insgesamt bereits 24. - noch größeres vor. „2021 landeten wir als bestes rot-weiß-rotes Team in der Jahreswertung des Internationalen Radsportverbands auf Rang 17 unter insgesamt 130 Mannschaften“, erklärt Kofler. „Unser Ziel ist es in dieser Saison in der UCI Europe Tour ganz vorne mitzumischen und in der Jahreswertung noch weiter vorne zu landen.“