Das Internet als Tummelplatz für Kriminelle

2021 gab es so viel Produktpiraterie wie noch nie. Besonders alarmierend bei Medikamenten - auch Käufer können sich strafbar machen. Wenn ein Marken-Handtäschchen so billig ist, dass es einem fast den Atem raubt, dann handelt es sich wohl um eine Fälschung. Und dennoch werfen Tausende Österreicher - entweder bewusst oder aus völliger Realitätsferne - die vermeintlichen Schnäppchen in einen Online-Warenkorb und lassen sich die Waren nach Hause liefern.