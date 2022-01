Neues Hightech-Gerät durchleuchtet Substanzen

Seit November des Vorjahres steht dafür im Labor der Österreichischen Apothekerkammer in Wien ein neues, absolutes Hightech-Gerät zur Verfügung. Bei Orbitrap Exploris 240 handelt es sich um einen Massenspektrometer, der in dieser Ausführung in ganz Österreich einmalig ist. Damit können kleinste Stoffmengen aus Proben nachgewiesen werden und das in kürzester Zeit sowie umfassender Datenqualität.