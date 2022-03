Seekirchen und die Rapid-Viertelstunde

„Die Heimstärke ist mittlerweile zu unserer Rapid-Viertelstunde geworden. Obwohl es die eigentlich nicht mehr gibt“, grinste Lapkalo. Der mit seiner Mannschaft, die über eine „brutale Qualität“ verfügt, Großes vorhat. Nach dem Heimsieg gegen Anif stehen Volkert und Co. an der Tabellenspitze - am besten bis zum Ende des Frühjahrs. Um sich so das begehrte ÖFB-Cup-Ticket zu sichern.