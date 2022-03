Eisenstangen-Attacke auf 32-Jährigen: Schädelbruch

Eisenstangen-Attacke eines Unbekannten auf einen 32-Jährigen am Samstagabend in Wien: Das Opfer hatte einen jungen Burschen zurechtweisen wollen, der einen Baustellenzaun umgerissen hatte. Plötzlich attackierte ein an der Auseinandersetzung Unbeteiligter den 32-Jährigen von hinten und schlug mit der Stange auf ihn ein. Das Opfer erlitt einen Schädelbruch.