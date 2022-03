So will uns Nissan zum Elektroauto-Fahren erziehen

Und so fährt sich das

Was uns wirklich überrascht hat: Das Ganze fühlt sich beim Fahren absolut natürlich an. Die Beschleunigung passiert wie bei jedem normalen E-Auto absolut unverzögert und gleichmäßig kräftig. So weit, so normal. Das Erstaunliche ist das akustische Verhalten des Verbrennungsmotors, der ziemlich authentisch hochdreht, wenn man Gas gibt. Das passt besser zusammen als bei einem reinen Verbrenner oder Hybrid mit CVT-Getriebe.