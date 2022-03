Endlich taugliche Notbrems-Assistenten für Lkw!

Gut, dass es Notbremsassistenten mittlerweile auch für Lkw gibt. Nicht gut, dass diese Systeme längst nicht so effektiv arbeiten wie in Pkw. Doch das müsste nicht sein - und soll sich jetzt auch ändern. Die Autonotbremsen in Lkw sollen künftig bei Unfallgefahr frühzeitiger reagieren, im Stadtverkehr für Fußgänger automatisch bremsen sowie grundsätzlich nicht mehr so leicht wie bisher abschaltbar sein.