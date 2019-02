Lkw-Abbiegeassistent: Wie geht das? Reicht das?

Lkw-Experte Gerhard Blümel schilderte dabei, dass Lenker insbesondere in kritischen Situationen nicht so sorgfältig in die vorhandenen Spiegel schauen würden. Problematisch sei auch, wenn sich Personen rund um das Fahrzeug weiterbewegen und somit für den Lenker von einem Spiegel in den anderen wechseln. Je weiter entfernt vom Lkw sich jemand befindet, desto größer ist der tote Winkel, indem er nicht zu sehen sei. Und ÖAMTC-Direktor Oliver Schmerold ergänzt, dass viele Lenker mit „nicht optimalen Spiegelsystemen“ unterwegs seien.