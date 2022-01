42 Notbremssysteme im Test: Sind nur teure gut?

Notbremsassistenten sind in modernen Fahrzeugen ein Muss und in den allermeisten Neuwagen serienmäßig an Bord - sie können häufig Unfälle vermeiden oder zumindest abmildern und Leben retten. Doch wie gut reagieren die Notbremssysteme unterschiedlicher Fahrzeuge? Der ADAC hat Ergebnisse der Euro-NCAP-Tests von insgesamt 42 Autos aus den Jahren 2020 und 2021 gesondert ausgewertet.