Miet-Provisionen: Sim sala Zadic ...

Die Freude all jener, die eine Wohnung mieten wollen, war groß: Die Makler-Provisionen sollen einfach wegfallen, wenn man keinen selbst beauftragt hat. Aha, wer zahlt das dann? Na, die Wohnungsbesitzer. So, so, wenn sich diese aber weigern? Na, so die fröhliche Fortsetzung, dann wird es auch ohne Makler gehen. Flugs, so behende zaubert die Justizministerin eine Entlohnung für vollbrachte Leistungen weg. Für viele Makler bedeutet das ein Aus ihrer Tätigkeit.