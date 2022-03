Prozessoren: Bei einer Mio. Gigahertz ist Schluss

Schnell bedeutet für die Physiker in diesem Fall „hochfrequent“: „Je schneller man werden will, desto hochfrequenter muss das elektromagnetische Signal sein - und irgendwann kommen wir so in den Bereich der Lichtfrequenz, die auch als elektromagnetisches Signal verwendet werden kann“, erklärte Schultze. So wird in der Optoelektronik Licht verwendet, um in einem Halbleiter die Elektronen anzuregen, damit er vom isolierten in den leitenden Zustand wechselt.