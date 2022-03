Hier will Intel seine neue Chipfabrik bauen

Der US-Chipkonzern Intel will an diesem Dienstag seine weiteren Investitionspläne für Europa bekannt geben. Auf einer virtuellen Pressekonferenz am frühen Nachmittag will Firmenchef Pat Gelsinger laut Einladung über Investitionen sowohl in den Ausbau von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten als auch in die Erweiterung von Fertigungskapazitäten sprechen. Insider wollen einen der künftigen Standorte bereits in Erfahrung gebracht haben.