Erdbeben in Japan legt Chip-Produktion lahm

Das Erdbeben in Japan verschärft den Teilemangel in der Automobilindustrie: Der japanische Chiphersteller Renesas und der Zulieferer Murata mussten ihre Produktion wegen des Bebens im Nordosten des Landes am Donnerstag teilweise einstellen. Renesas teilte mit, den Betrieb in zwei Halbleiterfabriken ganz und in einer weiteren teilweise gestoppt zu haben. Dazu zähle die Anlage in Naka, die Chips für die Autoindustrie produziert. Murata teilte mit, den Betrieb nach dem Erdbeben in vier Fabriken eingestellt zu haben. In einer Anlage sei ein Feuer ausgebrochen.