Walderlebnispfad entlang des Marulbaches

Neue Lebensgeister

In der Natur jedenfalls regen sich bereits neue Lebensgeister: In Seitenarmen und Tümpeln des Marulbaches haben Frösche und Kröten große Laichansammlungen hinterlassen. Die Eier von Amphibien sind in der Regel von einer im Wasser aufquellenden Gelschicht umhüllt. Daraus schlüpfen nach einiger Zeit kiementragende Larven (auch Kaulquappen genannt), die sich im Wasser bis zur Metamorphose weiterentwickeln. Echte Frösche setzen größere, klumpige Laichballen ab, während der Laich des Grasfrosches oft an die Wasseroberfläche aufsteigt und dort große „Fladen“ bildet. Laubfrösche heften ihre kleinen, etwa pflaumengroßen Laichballen gerne an Wasserpflanzen. Kröten hingegen spannen lange Laichschnüre zwischen untergetauchten Ästen und Pflanzen.