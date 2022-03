Neuer Honda Civic kommt elegant wie noch nie

Dabei bleibt der Fünftürer aber dem sportlichen Markenkern treu. So ist Kotaro Yamamoto, der bei Honda Motor Europe so ziemlich alles, was Technik ist, verständlich erklären kann, stolz darauf, dass der neue Civic die geringste Gesamthöhe im C-Segment aufweist und die sanft abfallende Dachlinie für einen dynamischen Touch sorgt. Zudem will der Kompaktwagen mit einer guten Übersicht glänzen, dafür wurde die Motorhaube im Vergleich zum aktuellen Modell um 2,5 Zentimeter abgesenkt und die relativ schmale A-Säule nach hinten versetzt.