Bitteres Aus macht Weg für die WM-Premiere frei!

Ein 3:5 gegen New Jersey begrub die letzten Hoffnungen von Detroit auf die Play-offs in der NHL. Womit die Truppe von Marco Kasper zum zehnten Mal in Serie die Post-Season verpasst. Was aber zumindest für Österreichs Nationalteam etwas Gutes hat.
Platz zwei in der Eastern Conference, das Ticket für die Post-Season abgesichert: Ende Jänner schien Detroit in der NHL auf bestem Wege zum ersten Play-off-Ticket seit 2016 – steht seit gestern aber erneut mit leeren Händen da. Mit dem 3:5 gegen New Jersey gehen die Red Wings zum zehnten Mal in Folge leer aus, sind nun jenes NHL-Team mit der längsten Durststrecke, was eine Play-off-Teilnahme betrifft.
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