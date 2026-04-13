Bitteres Aus macht Weg für die WM-Premiere frei!

Platz zwei in der Eastern Conference, das Ticket für die Post-Season abgesichert: Ende Jänner schien Detroit in der NHL auf bestem Wege zum ersten Play-off-Ticket seit 2016 – steht seit gestern aber erneut mit leeren Händen da. Mit dem 3:5 gegen New Jersey gehen die Red Wings zum zehnten Mal in Folge leer aus, sind nun jenes NHL-Team mit der längsten Durststrecke, was eine Play-off-Teilnahme betrifft.