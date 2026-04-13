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Fivers in der Krise

Kurioses Szenario: Profis runter, „Fohlen“ rauf

Handball
13.04.2026 06:30
Fivers-Aufbautalent Mats Rudnicki.
Fivers-Aufbautalent Mats Rudnicki.(Bild: Toni Nigg)
Porträt von Christian Mayerhofer
Von Christian Mayerhofer

Sie waren 20-mal in Serie im Halbfinale, haben Topstars wie Bilyk, Hutecek oder Ivan Martinovic geformt – doch nun drohen den Fivers sogar Abstiegssorgen. Am Mittwoch geht es in der vorletzten Grunddurchgangsrunde daheim gegen Krems um sehr, sehr viel. Dafür steht das Zweierteam vor einer Sensation.

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„Fiiivers, willkommen in der Hölle!“ Schon der Einlaufsong in der Handball-City Margareten war für die Gegner über viele Jahre furchteinflößend... Doch von der (Heim-)Macht, 20-mal in Folge im HLA-Halbfinale, blieb wenig. Nach dem 31:33 in Ferlach flog man aus den Top 8, also den Viertelfinalplätzen – und findet sich als Zehnter Stand jetzt in der Abstiegsrunde wieder. Brisant: Das Zweierteam ist nach dem 33:31-Derbysieg im Hit in Atzgersdorf weiter Zweitliga-Erster und auf Titelkurs. Dürften die Fivers beim Abstieg vom Oberhaus (Meisterliga) mit den „Fohlen“ aufsteigen? Ja!

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