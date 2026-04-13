Kurioses Szenario: Profis runter, „Fohlen“ rauf

Sie waren 20-mal in Serie im Halbfinale, haben Topstars wie Bilyk, Hutecek oder Ivan Martinovic geformt – doch nun drohen den Fivers sogar Abstiegssorgen. Am Mittwoch geht es in der vorletzten Grunddurchgangsrunde daheim gegen Krems um sehr, sehr viel. Dafür steht das Zweierteam vor einer Sensation.
„Fiiivers, willkommen in der Hölle!“ Schon der Einlaufsong in der Handball-City Margareten war für die Gegner über viele Jahre furchteinflößend... Doch von der (Heim-)Macht, 20-mal in Folge im HLA-Halbfinale, blieb wenig. Nach dem 31:33 in Ferlach flog man aus den Top 8, also den Viertelfinalplätzen – und findet sich als Zehnter Stand jetzt in der Abstiegsrunde wieder. Brisant: Das Zweierteam ist nach dem 33:31-Derbysieg im Hit in Atzgersdorf weiter Zweitliga-Erster und auf Titelkurs. Dürften die Fivers beim Abstieg vom Oberhaus (Meisterliga) mit den „Fohlen“ aufsteigen? Ja!
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