Kurioses Szenario: Profis runter, „Fohlen“ rauf

„Fiiivers, willkommen in der Hölle!“ Schon der Einlaufsong in der Handball-City Margareten war für die Gegner über viele Jahre furchteinflößend... Doch von der (Heim-)Macht, 20-mal in Folge im HLA-Halbfinale, blieb wenig. Nach dem 31:33 in Ferlach flog man aus den Top 8, also den Viertelfinalplätzen – und findet sich als Zehnter Stand jetzt in der Abstiegsrunde wieder. Brisant: Das Zweierteam ist nach dem 33:31-Derbysieg im Hit in Atzgersdorf weiter Zweitliga-Erster und auf Titelkurs. Dürften die Fivers beim Abstieg vom Oberhaus (Meisterliga) mit den „Fohlen“ aufsteigen? Ja!