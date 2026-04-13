Titel verteidigt: McIlroy erneut Masters-Champion

McIlroy war zusammen mit US-Profi Cameron Young in Führung liegend in den Schlusstag gegangen und verlor diese zunächst durch ein Doppelbogey und ein Bogey auf den Bahnen 4 und 6. Der 36-Jährige kämpfte sich aber Schlag um Schlag wieder an die Spitze und gab diese nicht mehr her – auch wenn er es am Schlussloch noch einmal spannend machte. Am Ende reichte McIlroy eine mäßige 71er-Runde sowie gesamt 12 unter Par für sein zweites grünes Jackett und um erneut die Clubhaus-Trophäe in die Höhe zu stemmen. Für seinen sechsten Majorsieg strich der Weltranglistenzweite 4,5 Millionen Dollar (3,84 Mio. Euro) Preisgeld ein.