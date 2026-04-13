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Straka auf Rang 41

Titel verteidigt: McIlroy erneut Masters-Champion

Sport-Mix
13.04.2026 06:21
Rory McIlroy hat seinen Titel erfolgreich verteidigt.
Rory McIlroy hat seinen Titel erfolgreich verteidigt.(Bild: AFP/HECTOR VIVAS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Golfstar Rory McIlroy hat zum zweiten Mal das Masters in Augusta/Georgia gewonnen. Der Nordire siegte am Sonntag (Ortszeit) mit einem Schlag Vorsprung auf den Weltranglistenersten Scottie Scheffler aus den USA. McIlroy verteidigte damit seinen Titel aus dem Vorjahr, als er nach vielen Anläufen erstmals beim legendären Major im Augusta National GC triumphierte. Sepp Straka landete nach einem misslungenen Schlusstag auf Rang 41.

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McIlroy war zusammen mit US-Profi Cameron Young in Führung liegend in den Schlusstag gegangen und verlor diese zunächst durch ein Doppelbogey und ein Bogey auf den Bahnen 4 und 6. Der 36-Jährige kämpfte sich aber Schlag um Schlag wieder an die Spitze und gab diese nicht mehr her – auch wenn er es am Schlussloch noch einmal spannend machte. Am Ende reichte McIlroy eine mäßige 71er-Runde sowie gesamt 12 unter Par für sein zweites grünes Jackett und um erneut die Clubhaus-Trophäe in die Höhe zu stemmen. Für seinen sechsten Majorsieg strich der Weltranglistenzweite 4,5 Millionen Dollar (3,84 Mio. Euro) Preisgeld ein.

  Erst im Vorjahr hatte McIlroy seine lange Durststrecke an der Magnolia Lane beendet und mit dem Sieg den Karriere-Grand-Slam komplettiert. Mit der Titelverteidigung beim Masters Tournament schloss er in einen elitären Kreis auf: Bisher war dies nur den Golflegenden Jack Nicklaus (1965/66), Nick Faldo (1989/90) und Tiger Woods (2001/02) gelungen. Scheffler verbesserte sich derweil am Sonntag mit einer 68 noch von sieben auf zwei, während sich Young, die Engländer Justin Rose und Tyrrell Hatton sowie Russell Henley aus den USA den dritten Platz teilten.

Verpatzte Schlussrunde von Straka
Für Österreichs Topgolfer Sepp Straka ist das erste Major des Jahres unterdessen nicht nach Wunsch zu Ende gegangen. Der 32-jährige Wiener verzeichnete eine 76er-Schlussrunde und fiel dadurch auf Rang 41 zurück. Mit insgesamt 290 Schlägen (2 über Par) blieb der zweifache Ryder-Cup-Champion auch bei seinem fünften Antreten im Augusta National GC knapp über Platzstandard (288). Straka durfte sich immerhin noch mit knapp 83.000 Dollar (rund 71.000 Euro) Preisgeld trösten.

Sepp Straka
Sepp Straka(Bild: AFP/HECTOR VIVAS)

Ungenauigkeiten im Spiel des ÖGV-Asses führten am Schlusstag beim ersten Major des Jahres zu gleich sechs Bogeys, nur auf den Bahnen 7 und 15 gelang Straka jeweils ein Birdie. Mit seiner schwächsten Runde in dieser Woche büßte er noch ein Dutzend Plätze in der Endabrechnung ein und kam daher auch nicht in die Nähe seines bisher besten Masters-Ergebnisses. Vor zwei Jahren war Straka im Golf-Heiligtum geteilter 16. geworden.

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