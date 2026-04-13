Rad-Star bricht nach Klassiker-Sieg in Tränen aus

Ein Triumph, der dem 31-Jährigen viel bedeutete – nicht nur in Anbetracht der knapp verpassten Siege der letzten Wochen, Monate und Jahre. Denn: Als Van Aert 2018 – damals noch für Verandas Willems-Crelan – erstmals bei Paris-Roubaix antrat, geschah dies noch mit Michael Goolaerts als Teamkollegen und Helfer. Der Belgier erlitt bei dem Klassiker nach einem Sturz einen Herzstillstand und verstarb später im Krankenhaus.