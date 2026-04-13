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Emotionaler Grund

Rad-Star bricht nach Klassiker-Sieg in Tränen aus

Sport-Mix
13.04.2026 06:09
Pure Emotionen bei Wout van Aert
Pure Emotionen bei Wout van Aert(Bild: AFP/ETIENNE GARNIER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mit gestrecktem Zeigefinger deutete er zum Himmel, anschließend brach Rad-Star Wout van Aert nach seinem Sieg bei Eintages-Klassiker Paris-Roubaix in Tränen aus. Den Grund dafür verriet kurz darauf.

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Acht Jahre nachdem Van Aert zum ersten Mal beim legendären Kopfsteinpflaster-Rennen an den Start gegangen war, krönte sich der Belgier am Sonntag in einem dramatischen Zielsprint gegen Weltmeister Tadej Pogacar zum Weltmeister. 

Ein Triumph, der dem 31-Jährigen viel bedeutete – nicht nur in Anbetracht der knapp verpassten Siege der letzten Wochen, Monate und Jahre. Denn: Als Van Aert 2018 – damals noch für Verandas Willems-Crelan – erstmals bei Paris-Roubaix antrat, geschah dies noch mit Michael Goolaerts als Teamkollegen und Helfer. Der Belgier erlitt bei dem Klassiker nach einem Sturz einen Herzstillstand und verstarb später im Krankenhaus. 

„Bedeutet mir alles“
„Es bedeutet mir alles. Seit 2018 ist es mein Ziel, hierher zurückzukommen und mit dem Finger in den Himmel zu zeigen“, erklärte der Visma-Fahrer deshalb nach seinem Sieg 2026 unter Tränen. 

Lesen Sie auch:
Wout van Aertgewinnt Paris-Roubaix im Zielsprint vor Tadej Pogacar.
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Nach Mailand-Sanremo (2020) ist es für Van Aert der zweite Sieg bei einem der fünf „Monumente“. 

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