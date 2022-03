Virologe: „Öffnung im März war ein Wahnsinn!“

„Wir haben am Höhepunkt einer Infektionswelle geöffnet. Da braucht man kein Virologe sein, um zu sagen, dass das nicht funktionieren kann“, poltert Norbert Nowotny in Richtung Bundesregierung. Die abgesagte Impfpflicht sei zwar vielleicht politisch schwierig erklärbar, für den Top-Virologen aber zum jetzigen Zeitpunkt „nicht verhältnismäßig“. Allerdings: Weil uns Corona „schon einmal an der Nase herumgeführt“ hat, solle man die Impfpflicht „nicht verteufeln“ und für den Herbst besser noch in der Hinterhand behalten.